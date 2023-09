La Festa dell’Uva a Cormons.

Torna la Festa dell’Uva a Cormons, capitale isontina del vino nel cuore della regione goriziana del Collio, che dal 1938 celebra la vendemmia, l’uva e il suo prodotto finale, direttamente dalle mani e dal cuore dei vignaioli.

La manifestazione prenderà il via oggi venerdì 15 settembre, con l’inaugurazione ufficiale alle 18.30 in piazza XXIV Maggio, dove ci sarà anche Pierluigi Pardo, protagonista di “Goal a Grappoli”. Da lì, prenderà quindi il via una tre giorni che offrirà a turisti e visitatori svariati appuntamenti con musica dal vivo, stand enogastronomici, approfondimenti sul vino, presentazione di libri e anche la possibilità di sorvolare in elicottero il Collio e la stessa Cormons per godere di punti di vista del tutto originali.

Ecco il programma completo:

Venerdì 15 settembre:

PIAZZA XXIV MAGGIO: Alle 18.30 Apertura della festa con le Autorità e “Goal a Grappoli” con la partecipazione di Pierluigi Pardo – Pesce con Pro Loco Grado e Bar Times, vini gestiti da Enoteca di Cormòns, ONAV, AIS, FISAR

PIAZZALE SFILIGOI: Alle 21 Live band con La Gang del Chiosco e alle 22.30 con Ruggero de I Timidi, by Cormonese, Intrepida, Oasi dei Sani, Orsone e Cormovida – Disponibili Vini, birra, cocktails, bibite, radler, shot, panini Hamburger, affettati del territorio, tartine

RICREATORIO PARROCCHIALE: Alle 19 Live band by “Cinque Uomini sulla Cassa del Morto” – Disponibili gnocchi, pastasciutta, grigliata mista, fagioli, patate fritte, menù vegetariano e vegano, dolci, vino, birra e bibite

CENTRO CITTADINO: Alle 19 Gara bike “Vino di Pedalà” organizzata da Collio Bike Team nel trofeo “XCO FVG MTB CUP”

SEDE UNITRE: Alle 18.30 “Evergreen” concerto di chitarre con Carlo Marioni e Sherry Wilson

PIAZZA XXIV MAGGIO – MUSEO CIVICO DEL TERRITORIO: Alle 17.30 inaugurazione mostra artistica “Manifesti, etichette e pubblicità della ditta Abuja di Gorizia”.

Sabato 16 settembre.

VIA MATTEOTTI: Specialità gastronomiche carinziane e birra Hirt con Friesach Contest Barba e baffi by Autoktona Percorso di degustazioni guidate da AIS e ONAV con partenza e ritiro calici in Enoteca In biblioteca, mercatino dei libri

GIARDINI DELLA PACE: Giro in elicottero dalle 10 alle 17 – ticket acquistabili presso lo stand di Elifriulia ai Giardini della Pace

PIAZZALE SFILIGOI: DJ Set con DJ Jak alle 21 & DJ Matrix e spettacolo danzante alle 23, by Cormonese, Intrepida, Oasi dei Sani, Orsone e Cormovida – Disponibili Vini, birra, cocktails, bibite, radler, shot, panini Hamburger, affettati del territorio, tartine

VIA SAURO: Mercatino degli hobbisti

SALA CIVICA: Alle 16.30 Presentazione del libro “Il ragazzo delle vigne” di Elena Vatta, con Laura Tentoni; alle 18 Presentazione del libro “Radici – la Ribolla di Oslavia, una tradizione di famiglia” a cura del giornalista e autore Alessio Turazza, assieme a Silvan e Marko Primosic

ENOTECA – SU PRENOTAZIONE 10€: Masterclass alle ore 10.30 “Oltre al Merlot, qual è il futuro dei Rossi nel Collio? Scopriamolo assieme a Wayne Young” ; alle ore 16.30 “Il Pinot Bianco del Collio: 6 annate giovani” conduce Renato Paglia Ais Fvg; alle ore 19.30 “Ribolla & Rebula da Collio, Colli Orientali e Brda” ne parlano Alessio Turazza e Cristina Burcheri

SEDE UNITRE: Alle ore 18.00 “L’amore al tempo della magia” lettura scenica con Antonella D’Addato, Manuela Fabbro, Luciana Ricchi

VIA SAURO: Mercatino degli hobbisti

Domenica 17 settembre.

PIAZZA XXIV MAGGIO: Alle 21 Ballo con i Jolly 🃏

PIAZZA XXIV MAGGIO – GIARDINO: Alle 16 Smielatura a cura di Consorzio Apicoltori Gorizia FVG

VIA MATTEOTTI: Specialità gastronomiche carinziane e birra Hirt con Friesach. Percorso di degustazioni guidate da AIS e ONAV con partenza e ritiro calici in Enoteca

CENTRO CITTADINO: Alle 10 ciclostorica transfrontaliera Collio Brda Classic by Autoktona; alle 16 Sfilata di trattori d’epoca, gruppi folk e banda da Viale Friuli a Piazza XXIV Maggio

PIAZZALE SFILIGOI: Musica live con Gli Anni d’oro alle 17 & Timothy and Rock History alle 20, by Cormonese, Intrepida, Oasi dei Sani, Orsone e Cormovida – Disponibili Vini, birra, cocktails, bibite, radler, shot, panini Hamburger, affettati del territorio, tartine

STAZIONE: Alle ore 10-10:30 Arrivo del treno storico da Trieste con tragitto attraverso vigneti, colline e abbazie di Cormòns e Corno di Rosazzo – Partenza del treno alle ore 14:30 – 15

GIARDINI DELLA PACE: Giro in elicottero dalle 10 alle 17 – ticket acquistabili presso lo stand di Elifriulia ai Giardini della Pace

VIA SAURO: Mercatino degli hobbisti

SALA CIVICA: Alle 11.30 Presentazione libro “Vitovska – Frutto del Carso”, dialogano l’autore Stefano Cosma e lo chef stellato Matteo Metullio; alle 15 Talkshow “Cambiamento climatico: quali conseguenze sulla viticoltura?”

ENOTECA – SU PRENOTAZIONE 10€: Masterclass alle ore 10.30 “Gli spumanti del Friuli Venezia Giulia” con Andrea Zanfi e Stefano Trinco; alle ore 16.30 “6 riserve di Pinot Bianco del Collio”, conduce Renato Paglia Ais Fvg;

alle ore 19.30 “Il Collio Bianco da uve autoctone”: l’approfondimento di Francesco Saverio Russo

Tutti i giorni:

PIAZZA XXIV MAGGIO – MUSEO CIVICO DEL TERRITORIO: Mostra artistica “Manifesti, etichette e pubblicità della ditta Abuja di Gorizia”.

PIAZZA XXIV MAGGIO – SALA CIVICA: Mostra fotografica “Gli occhi della guerra” di Fausto Biloslavo

VIA PESCHERIA: Live Band e DJ Set col Circolo Eventualmente – Frittogoloso con calamari fritti, lubjanska, frittelle di mele e altre golosità al cartoccio, angolo vegano e pane con l’uva – Piccola enoteca del Collio presente con aperitivi a base d’uva, birra e bibite

PIAZZA LIBERTA’: Scacchiera gigante by Circolo Scacchi Cormòns

PIAZZA LIBERTA’ (GIARDINO): Aperitivo con autore e musica live con Tocs di Cormòns Disponibili specialità gastronomiche del territorio (formaggi, salumi, miele), pasta con salsiccia e porro/ragù, gnocchi con ragù, gnocchi di susine, polpette in sugo, salsiccia in crosta di pane, cevapcici, strudel e pane con l’uva, vino e birra.

CANCELLERIA VECCHIA: Disponibili fasolari, tris di tagliate, Hamburger di carni frollate, panino di diaframma di manzo, tagliata di manzo a taglio Etrusco, patatine fritte / Cipolle caramellate, paella, Birra artigianale del Birrificio Campestre di Corno di Rosazzo, panino freddo con mortadella di manzo Limousine dell’azienda Bergamasco di Spessa di Cividale, aperitivo alcoolico e analcoolico a base di succo d’uva prodotto dall’azienda biologica El Clap di Villanova dello Judrio, pane con uva. Il tutto by Gallo Rosso, Gruppo Micologico e La Bruja.

VIA GORIZIA: Disponibili birra e bibite by Autoktona & Collio Bike Team.

SEDE SOCIETA’ CORMONESE AUSTRIA: Mostra “C’era una volta la Festa dell’Uva” con immagini e documenti al 1932 al 2022.

SEDE UNITRE: Mostra dei lavori degli allievi dell’Università della Terza Età di Cormòns e dell’associazione Most di Ajdovšcina.