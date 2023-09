Contributi per i bambini e ragazzi di Udine che fanno sport.

L’amministrazione comunale ripropone anche per la stagione sportiva 2023-2024 “F.A.R. Sport”, il contributo economico riservato alle famiglie con ragazze e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni non ancora compiuti, a sostegno di parte della spesa per le quote d’iscrizione ai corsi e le attività presso società o associazioni sportive del territorio.

È il nono anno di erogazione del contributo da parte del Comune di Udine, si tratta di uno strumento per sostenere e valorizzare la pratica sportiva dei giovani, il cui apporto educativo contribuisce alla crescita personale e all’assorbimento di valori fondamentali come la lealtà, il rispetto e la solidarietà.

Il contributo è pari alla metà della quota d’iscrizione sostenuta dalle famiglie per l’attività sportiva praticata da ciascun giovane e prevede un massimo di 150 euro erogati per ogni ragazza o ragazzo.

I requisiti.

Le domande possono essere inoltrate solo da nuclei familiari con attestazione ISEE uguale o inferiore a 15 mila euro residenti a Udine, esclusivamente online sul sito del Comune di Udine, dal 15 settembre fino al 31 ottobre 2023.

I contributi saranno erogati dopo la formulazione di una graduatoria dei richiedenti secondo tre criteri. In particolare saranno tenuti in considerazione il valore dell’attestazione ISEE del nucleo familiare; a parità di ISEE sarà tenuto conto del numero di figli, con precedenza ai nuclei con il maggior numero; infine, a parità di numero di figli saranno considerate le situazioni delle singole famiglie con precedenza a famiglie monogenitoriali o nuclei con difficoltà occupazionale dei genitori.

“Credo fermamente che compito di un’amministrazione sia creare opportunità per le proprie cittadine e i propri cittadini – ha commentato l’assessora comunale allo sport, Chiara Dazzan -. È per questo che, anche per l’anno sportivo 2023-2024, intendiamo dare un supporto concreto affinché il maggior numero di bambine e bambini, di ragazze e ragazzi possano godere dei percorsi proposti dalle società sportive del nostro territorio, che hanno un ruolo fondamentale non solo per lo svago che offrono, ma anche per l’apporto educativo e sociale che le loro attività prevedono”.

Tutte le informazioni e i dettagli relativi alla compilazione della domanda da parte delle famiglie si possono trovare al sito:

https://www.comune.udine.it/it/amministrazione-trasparente-22652/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici-22696/criteri-e-modalita-22697/sovvenzioni-contributi-sussidi-in-ambito-sportivo-184142/far-sport-oltre-la-crisi-202324-49741