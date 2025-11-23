La messa per Quirin e Guerrina: “Su tanto amore possiamo ricostruire”

La messa in ricordo di Quirin e Guerrina, vittime della frana a Brazzano di Cormons.

Una chiesa troppo piccola per contenere il dolore e la commozione di una comunità intera: nella chiesetta di Santo Stefano Protomartire a Giassico, un’altra delle frazioni duramente colpite dall’esondazione dello Judrio, si è svolta oggi la messa in suffragio di Guerrina Skocaj e Quirin Kuhnert, le due vittime della tragica frana di Brazzano di Cormons avvenuta nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Tantissime persone, tra amici, famigliari e cittadini, hanno voluto partecipare alla commossa funzione.

A officiare la funzione è stato il parroco di Cormons, mons. Stefano Goina, che ha rivolto parole di conforto: “Abbiamo visto tanta solidarietà, tanta gente darsi da fare, tanto amore. Su questo possiamo ricostruire e andare avanti“. Parole che hanno cercato di offrire una luce di speranza a una comunità ancora ferita dal disastro.

All’interno della chiesa, è stata posizionato la fotografia che ritrae Quirin, 32enne tedesco, mentre balla insieme a Guerrina, 83enne di Brazzano. Al posto di Guerrina è stato deposto un fiore. Le offerte raccolte durante la messa, insieme a quelle di tutte le altre parrocchie dell’arcidiocesi, saranno destinate alle popolazioni colpite dalle frane e dalle alluvioni, compresi gli abitanti di Versa.