Dieci nuovi alberi per far crescere i bambini: Confartigianato dona un frutteto alla scuola

23 Novembre 2025

di Paola Tissile

Gli alberi da frutto donati alla scuola Bearzi.

Confartigianato Udine ha festeggiato la Giornata dell’Albero donando 10 alberi da frutto alla Scuola Primaria dell’Istituto Bearzi e piantandoli con la partecipazione dei bambini delle classi I e III Primaria.

“Una gioia poter trasmettere la nostra passione per le piante e la cura del verde a questi bambini che hanno vissuto il momento con grande entusiasmo e partecipazione”, ha affermato Giulio Tam, il capocategoria dei Giardinieri di Confartigianato Udine, presente all’evento insieme al presidente provinciale Graziano Tilatti e al direttore della Scuola, don Enrico Gaetan.

“Abbiamo scelto alberi da frutto – continua Tam – perché sono a fioritura tardiva e, quindi, fioriscono quando le api hanno meno abbondanza di cibo. Informazioni che abbiamo condiviso con i giovani allievi, che così hanno compreso che con la piantumazione di questi alberi abbiamo dato un’opportunità di vita in più alle api, insetti che stanno vivendo stagioni difficili a causa del cambiamento climatico”.

Un ringraziamento particolare agli artigiani lo ha rivolto il direttore Gaetan e il presidente Tilatti ha sottolineato l’importanza di questi eventi per rinsaldare il rapporto tra le generazioni e trasmettere ai più giovani il piacere dei mestieri artigiani.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE