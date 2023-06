Un cucciolo di cervo tra i vigneti, l’affascinante incontro a Corno di Rosazzo

Il cucciolo di cervo era nascosto tra i vigneti.

Affascinante incontro oggi tra i vigneti di Corno di Rosazzo: un cucciolo di cervo era nascosto tra l’erba alta, probabilmente in attesa della madre. L’esemplare apparentemente in buone condizioni è stato scoperto da un agricoltore impegnato nei campi. Poco dopo, forse anche spaventato dal rumore del trattore, il giovane esemplare è fuggito.

L’invito degli esperti è comunque quello di non toccare, non accarezzare e non raccogliere i cuccioli. Anche una sola carezza trasferirebbe su di loro odori che le madri potrebbero percepire come una minaccia, ponendo il piccolo a rischio abbandono.

Davanti a cuccioli feriti o visibilmente deperiti,nel dubbio vanno contattate le persone competenti: Recupero fauna, 800961969, Corpo Forestale Regionale Fvg o Vigilanza venatoria Fidc Fvg al 331/3504109, che faranno le verifiche necessarie e adotteranno eventuali provvedimenti, fino al ricovero in strutture per la cura e riabilitazione.

Video di Brunella Vecchiato