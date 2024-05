Il Contributo sugli abbonamenti dell’autobus a Udine.

Il Comune di Udine rinnova il sostegno all’acquisto degli abbonamenti alle linee urbane del trasporto pubblico locale per gli anziani residenti nel Comune di Udine. Si tratta di una misura, che l’Amministrazione ha deciso di confermare dall’anno scorso, che intende sostenere la mobilità delle persone anziane over 65, agevolando la loro autonomia e di conseguenza la loro inclusione da un punto di vista sociale. La Giunta comunale, nella seduta di martedì, ha approvato il regolamento per la concessione del contributo che sarà sottoposto al parere del Consiglio comunale e poi entrerà ufficialmente in vigore.

I requisiti.

L’investimento complessivo ammonta a circa 30mila euro e intende fornire un supporto all’acquisto di un abbonamento annuale per tutta la popolazione di età pari o superiore a 65 anni, in possesso di una valida attestazione ISEE ordinario o di una eventuale valida attestazione ISEE corrente.

Nello specifico, coloro che presentano un’attestazione ISEE pari o inferiore a 7500 euro il sostegno economico da parte del Comune potrà coprire l’acquisto di un abbonamento per tutte le linee di trasporto pubblico urbano, mentre chi esibirà un’attestazione ISEE compresa tra 7500 e 10.000 euro, il contributo contribuirà all’acquisto dell’abbonamento di una sola linea di trasporto. L’ammissione al contributo ha validità annuale e le domande dovranno pervenire presso gli uffici comunali entro il 30 novembre del 2024.