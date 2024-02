L’aggressione fuori dalla scuola di Udine.

Attimi di tensione intorno alle 12 e 45 di oggi fuori dalla scuola primaria del Collegio Dimesse di via Treppo a Udine. Un uomo, senza un apparente motivo, avrebbe improvvisamente aggredito un genitore al di fuori dell’istituto scolastico, scatenando panico e confusione tra i presenti.

Secondo quanto riferito dai testimoni, l’uomo avrebbe attaccato il genitore con parole offensive e avrebbe sputato in faccia alla vittima per due volte sotto gli occhi sgomenti degli altri genitori. Anche se non è chiaro cosa abbia scatenato l’aggressione, il tutto sembra essere partito dall’errata convinzione dell’uomo di essere stato fotografato.

L’episodio ha causato una reazione di sgomento e sconcerto tra i presenti, inclusi i membri del personale scolastico e le suore che operano all’interno della scuola.