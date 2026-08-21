Alcol e droga alla guida, raffica di controlli nel Pordenonese: 12 denunciati

I controlli dei carabinieri.

Dodici conducenti denunciati, diverse patenti ritirate e una serie di incidenti stradali legati all’alterazione psicofisica di chi era alla guida. È il bilancio dei controlli condotti nelle ultime settimane dai Carabinieri del Comando provinciale di Pordenone, con servizi organizzati dalle Compagnie di Pordenone, Sacile e Spilimbergo lungo le principali strade della provincia.



Gli accertamenti hanno fatto emergere numerosi casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali scoperti dopo incidenti autonomi. Nessuno dei sinistri ha avuto conseguenze mortali, ma in diversi episodi si sono registrati danni rilevanti e situazioni potenzialmente molto pericolose.

Con l’auto contro il muro della caserma a Sacile

Tra gli episodi c’è quello avvenuto il 1° luglio a Sacile, dove un 40enne, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo dell’auto finendo contro il muro di cinta della caserma dell’Esercito “Slataper”. I Carabinieri di Aviano hanno successivamente accertato che l’uomo si trovava in stato di ebbrezza, procedendo al ritiro della patente.



Tassi alcolemici particolarmente elevati sono stati invece rilevati nella notte di Ferragosto a Chions, dove un 53enne è uscito autonomamente di strada con una Peugeot 3008. I controlli effettuati dai Carabinieri di Cordovado hanno fatto registrare valori di 2,38 e 2,22 grammi per litro. Per l’automobilista sono scattati il ritiro della patente e il sequestro penale del veicolo.

Positiva ad anfetamine e metanfetamine dopo l’incidente

Non solo alcol. Il 5 luglio a Brugnera una 61enne, alla guida di una Fiat Panda, è uscita di strada. Gli accertamenti tossicologici effettuati al Pronto soccorso hanno evidenziato la positività ad anfetamine e metanfetamine. Altri incidenti autonomi sono stati rilevati il 5 agosto a Fanna, dove un 76enne alla guida di una Lancia Y è risultato in stato di ebbrezza, e il 24 luglio a Budoia, dove i militari sono intervenuti per un 52enne su un maxi-scooter Yamaha.



Un ulteriore episodio si è verificato l’11 agosto a Pasiano di Pordenone: un 54enne, dopo essere uscito di strada, è risultato positivo all’alcoltest.

Fuori strada sulla SR 463, denunciato un ventenne

Risale invece alla notte del 13 giugno l’incidente avvenuto a San Vito al Tagliamento, lungo la SR 463. Una Chevrolet Captiva condotta da un 20enne di Sesto al Reghena era uscita di strada. La denuncia è stata formalizzata il 4 agosto, al termine degli accertamenti e dopo la validazione medica del tasso alcolemico, risultato pari a 1,03 grammi per litro.

Neopatentato fermato a Piancavallo

I controlli dei Carabinieri hanno riguardato anche automobilisti fermati prima che si verificassero incidenti. Nella notte del 16 agosto a Piancavallo, i militari di Aviano hanno controllato un 19enne neopatentato alla guida di una Kia Sportage. Al giovane sono state contestate la velocità non commisurata alle condizioni della strada e la violazione dell’obbligo del tasso alcolemico zero previsto per i neopatentati.

Altri ritiri della patente per guida in stato di ebbrezza sono scattati ad Aviano, il 6 e il 10 agosto, nei confronti rispettivamente di un 59enne e di un 68enne. A Maniago, invece, il 4 luglio è stato fermato un 30enne alla guida di una Subaru, anche lui finito nei controlli svolti dall’Arma.

Presenta una patente falsa per evitare la sospensione

Dagli accertamenti è emerso anche un episodio particolare seguito dai Carabinieri della Stazione di Polcenigo. Un 42enne, fermato nell’ottobre del 2025 in stato di ebbrezza e senza documenti, aveva successivamente presentato in Prefettura una patente nel tentativo di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione.



Le verifiche effettuate insieme alla Motorizzazione civile di Pordenone hanno però permesso di accertare che il documento era interamente contraffatto. Per l’uomo è quindi scattata un’ulteriore denuncia penale. L’attività rientra nel piano di controlli del Comando provinciale dei Carabinieri di Pordenone rivolto alla sicurezza stradale e al contrasto delle condotte di guida maggiormente pericolose, con particolare attenzione all’utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti prima di mettersi al volante.