Animale attraversa la strada all’improvviso, auto e moto si scontrano: un ferito

Incidente tra auto e moto a Mereto di Tomba causato da un animale che ha attraversato la strada.

Scontro tra auto e moto a Mereto di Tomba: una persona è stata soccorsa dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito dell’incidente che si è verificato in via Bertolissi, nel territorio comunale di Mereto di Tomba, frazione di Pantianicco.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrati una moto e una auto. Secondo le prime indicazioni fornite dagli utenti che hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112, l’incidente sarebbe stato causato dall’attraversamento improvviso della carreggiata da parte di un animale selvatico.

Gli operatori della sala operativa di primo livello del Servizio Nue112 Fvg hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Codroipo e l’elisoccorso. Hanno attivato i carabinieri della Compagnia di Udine e i vigili del fuoco. La persona rimasta ferita è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.