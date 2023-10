Perde il controllo della moto e rovina sull’asfalto, ferito un 50enne

Incidente a Povoletto, 50enne perde il controllo della moto.

Un uomo di circa 50 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato in via della Pace nel territorio comunale di Povoletto.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine l’uomo ha perso il controllo della moto che stava conducendo. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’ambulanza proveniente da Tarcento e l’automedica proveniente da Udine. Hanno attivato anche i carabinieri. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.