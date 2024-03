Anziano trovato morto nel torrente a Tarvisio

Un uomo di 72 anni è stato trovato privo di vita nel torrente Bartolo a Tarvisio. Il pensionato, residente nella zona, è stato trovato da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Una volta giunti sul posto gli operatori hanno cercato di rianimare l’anziano, ogni tentativo si è rivelato inutile. Non c’è stato altro da fare che decretarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Tarvisio per ricostruire cosa sia avvenuto. Non è escluso che l’anziano sia stato colto da un malore o sia caduto accidentalmente nel torrente.