Il ladro seriale è stato arrestato in Fvg.

Ha derubato due donne: una riuscendo a farsi portare in casa per poi strapparle i gioielli e una bloccandola nell’adrone del palazzo; il ladro seriale è stato arrestato in Fvg, ma i carabinieri si sono accorti di una certa costanza nel modo di operare e ora hanno diffuso la sua foto per cercare altre eventuali sue vittime.

L’uomo, L.Y. cittadino kosovaro 45enne, è risultato infatti aver effettuato diversi viaggi dalla Germania verso Trieste, dove era solito fermarsi pochi giorni per poi fare rientro. Nelle giornate di permanenza in città sono risultati altri eventi di rapina assimilabili per modalità e descrizione dell’aggressore. D’intesa con la Procura, è quindi stata presa la decisione di pubblicare l’immagine con la speranza che altre vittime lo riconoscano come autore di una rapina subita, con l’invito di presentarsi al Comando per sporgere denuncia.

Le rapine di cui è accusato il ladro arrestato in Fvg.

Due per ora sono i casi riconducibili al ladro. Uno risale alla fine dello scorso mese, quando una donna ha denunciato di essere stata vittima di rapina nella sua abitazione. L’uomo l’aveva avvicinata presentandosi come capo cantiere del suo palazzo in ristrutturazione, chiedendole se ci fossero problemi. Lei lo aveva quindi portato in appartamento per mostrargli una finestra che non si apriva a causa dell’impalcatura. Lì, il ladro l’aveva aggredita strappandole dal collo le catenine d’oro e tentando di impossessarsi anche della vera e dei bracciali, poi desistendo. Prima di allontanarsi aveva minacciato di morte la vittima in caso avesse chiamato aiuto.

Nella stessa giornata della denuncia si è verificata una seconda rapina, sempre ai danni di una donna. In questo caso l’aggressore ha seguito la vittima nell’atrio del palazzo e l’ha raggiunta davanti al pianerottolo di casa dove l’ha bloccata impedendole di chiamare aiuto. Sottrattale con violenza una collana d’oro si è dato alla fuga.

In entrambi i casi, le vittime hanno dato una descrizione del ladro. Il Nucleo investigativo ha immediatamente dato il via alle indagini, sfruttando il sistema di videosorveglianza e altri elementi acquisiti durante investigazioni precedenti legate a reati del tutto simili e riuscendo infine a individuare l’uomo, poi riconosciuto dalla due donne. I carabinieri hanno anche scoperto che aveva prenotato un Flixbus per Stoccarda e da lì sono risaliti ai suoi precedenti viaggi.

Il 45enne è stato fermato in zona San Giacomo dopo aver tentato di sottrarsi all’arresto ed è stato portato al Coroneo. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti i gioielli rubati alle due donne.