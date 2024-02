Giovanni Colognese non ce l’ha fatta.

Non ce l’ha fatta giovane Giovanni Colognese, il 20enne coinvolto ieri sera in un violento incidente stradale a Gorgo al Monticano. Il giovane, di origine friulana, ha perso il controllo della sua Fiat 500, finendo fuori strada e schiantandosi contro un platano.

Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco che, usando cesoie e divaricatori, hanno liberato Giovanni, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il giovane, intubato sul posto, era stato preso in cura dal personale del Suem stabilizzato ed elitrasportato in ospedale in codice rosso. Le condizioni di Giovanni erano già gravi quando è stato trasferito d’urgenza all‘ospedale Ca’ Foncello, e nonostante gli sforzi del personale medico, ha purtroppo perso la vita nelle prime ore di oggi.

Nato a Pordenone, Giovanni aveva trascorso la sua giovinezza a Oderzo, frequentando le scuole elementari, medie e superiori presso l’Istituto Brandolini Rota. Apprezzato per il suo spirito vivace e la passione per il calcio, Giovanni giocava nella squadra di calcio dell’Asd Evolution Team. Per la società Evolution Team, Giovanni non era solo un compagno di squadra, ma parte di una “seconda famiglia“.