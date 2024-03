Auto in fiamme questo pomeriggio lungo l’A28.

Auto in fiamme questo pomeriggio intorno alle 14 e 20 sull’autostrada A28 al km 23 tra Pordenone e Porcia in direzione Porcia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Pordenone, con un’ autopompa e l’autobotte.

I vigili del fuoco hanno trovato l’autovettura avvolta dalle fiamme con il fumo che aveva invaso la carreggiata limitando la visibilità ai veicoli in transito. I Vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza la vettura e l’area del sinistro. Illeso il conducente del veicolo che alla vista del fumo ha accostato a bordo strada è sceso dal mezzo e si è portato in zona sicura. Presenti anche la Polizia Stradale e il personale del concessionario autostradale. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto altri veicoli.