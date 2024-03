Doppio incidente a Udine: due auto finiscono sulle aiuole

Due incidenti questo pomeriggio a Udine.

Doppio incidente nel pomeriggio di oggi a Udine dove, probabilmente a causa della pioggia, due auto sono finite fuori strada sulle aiuole.

Il primo incidente si è verificato intorno alle 14:00, quando un’Audi rossa è finita sull’aiuola spartitraffico all’incrocio tra via del Gelso e via Poscolle. La conducente, una giovane donna, stava procedendo lungo via del Gelso e si stava immettendo in via Poscolle quando ha perso il controllo del veicolo. La vettura ha terminato la sua corsa sull’aiuola di fronte al Cinema Centrale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per gestire la situazione e facilitare il traffico.

Poco dopo, intorno alle 16:30, scena simile anche davanti all’ospedale di Udine, dove un’altra vettura è finita fuori strada, salendo sull’aiuola. In entrambi i casi, fortunatamente, non si registrano feriti.