Bambino di 4 anni cade dal primo piano di casa: è grave

Il bambino ha fatto un volo di 3 metri.

Un bambino di soli 4 anni è caduto dal primo piano di una casa a Casarsa della Delizia facendo un volo di tre metri. L’incidente è avvenuto in un’abitazione di via Menotti, intorno alle 12 di oggi e il piccolo ha riportato un serio trauma cranico.

Dopo l’allarme sul posto sono subito intervenuti un’ambulanza da San Vito al Tagliamento, l’automedica e l’elisoccorso. Il bambino è stato trasportato d’urgenza in gravi condizioni, ma secondo le prime informazioni non sarebbe al momento in pericolo di vita.