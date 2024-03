Irlanda in Festa arriva a Polcenigo.

Polcenigo si prepara per Irlanda in Festa. L’atmosfera si sta già animando mentre il Parco San Floriano si prepara a trasformarsi nel cuore della cultura irlandese dal 15 al 17 marzo e dal 22 al 24 marzo 2024. Una festa che promette un mix esplosivo di musica, cibo e divertimento, con un programma ricco di eventi per tutte le età. Non mancherà la musica folk con band italiane e irlandesi, insieme a DJ set che faranno vibrare l’atmosfera. I più piccoli avranno la possibilità di partecipare a laboratori e attività pensate appositamente per loro, mentre gli amanti del buon cibo potranno deliziarsi con piatti tipici irlandesi come Fish & Chips, Manzo Stufato in Guinness e stinco in Kilkenny.

Naturalmente, non potranno mancare le celebri birre irlandesi, direttamente dalla leggendaria St. James’s Gate Brewery di Dublino. Guinness, Harp e Kilkenny accompagneranno i festeggiamenti con il loro sapore unico e inconfondibile. Irlanda in Festa è l’ingresso libero e gratuito.

Il programma.

Venerdì 15: ENRICO SIST dj set dalle ore 19:00

Sabato 16: LABORATORIO per bambini dalle ore 14:00, ANIMAZIONE DANZE IRLANDESI dalle ore 15:30, COMA dj set ore 17:00

Domenica 17: LABORATORIO per bambini dalle ore 11:00, TRUCCABIMBI dalle ore 12.00, RUDEMA’ live dalle ore 15:00

Venerdì 22: STROHBACH vinyl selection dalle ore 19:00

Sabato 23: LABORATORIO per bambini dalle ore 14:00, BILLO dalle ore 17:00 djset

Domenica 24: LABORATORIO per bambini dalle ore 11:00, TRUCCABIMBI ore 12.00, MICRO IRISH BAND live dalle ore 15:00