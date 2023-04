La banda del foro colpisce ancora, cinque case ripulite a Sedegliano

Ancora furti con la tecnica del foro in Friuli.

La banda del foro colpisce ancora in Friuli: sono 5 i furti avvenuti a Sedegliano nella notte tra martedì e mercoledì nella zona di via Tagliamento via Della canonica e via Tasso. I ladri che hanno rubato denaro contante e gioielli in oro.

La tecnica utilizzata è sempre la stessa che da mesi è stata usata anche per compiere altri furti in Friuli. I ladri utilizzano un trapano a batteria per praticare un foro nella parte in legno del serramento, e poi con un gancio riescono a muovere la maniglia e aprire la finestra.

Una volta all’interno, i ladri hanno messo tutto a soqquadro e aperto armadi e cassetti alla ricerca di denaro e gioielli. Nelle case svaligiate il bottino si aggira intorno ai 4mila euro in contanti, oltra a monili in oro e gioielli. In uno dei colpi i ladri hanno preso di mira anche un’auto parcheggiata, dalla quale sono spariti 1.500 euro.

I due ricercati.

Il modus operandi fa pensare che gli autori potrebbero essere gli stessi. Dalle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Udine sono emersi forti sospetti che a compiere tali fatti siano due giovani, i “gemelli Lupin” già ricercati per analoghi reati.

La Procura chiede a chiunque noti, di giorno o di notte, movimenti sospetti, ovvero ritenga di avere riconosciuto, nelle fotografia, le persone sospettate di tali reati, di contattare tempestivamente il 112 – Numero di Emergenza, in modo da consentire il celere intervento delle forze dell’ordine che stanno proseguendo nelle indagini.