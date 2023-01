A Bannia parcheggi e percorsi pedonali per il nuovo ambulatorio

Previsti lavori di sistemazione dell’area intorno all’ambulatorio di Bannia.

E’ in corso l’iter per l’affidamento dei lavori di sistemazione dell’area esterna del nuovo ambulatorio di Bannia, il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta comunale di Fiume Veneto lo scorso 21 novembre, per un importo complessivo di 203 mila euro.

“Un secondo stralcio di lavori – dichiara il vicesindaco Roberto Corai – necessario a completare i parcheggi e consolidare l’edificio parzialmente demolito per permettere l’edificazione del nuovo ambulatorio. Verranno realizzati sedici stalli adibiti a parcheggio, due dei quali fruibili da persone con disabilità. È prevista la realizzazione di aiuole e la piantumazione di alberi di alto fusto, oltre a marciapiedi a servizio degli accessi ovest ed est dell’edificio. I percorsi pedonali previsti sul fronte sud e su una porzione di fronte ovest dell’edificio saranno in asfalto, evidenziati da segnaletica. Prevista l’installazione di nuovi pali per l’illuminazione attraverso una apposita linea elettrica collegata all’impianto dell’ambulatorio esistente. In riferimento alla linea delle acque meteoriche, essa verrà implementata con la posa in opera di tre nuove caditoie. Ci saranno anche nuove postazioni per la sosta delle biciclette”.

“Con questo intervento – prosegue il vicesindaco Corai – andremo a consolidare l’edificio attiguo che, dopo la parziale demolizione necessaria per costruire l’ambulatorio, ha presentato delle criticità strutturali che hanno imposto la revisione del progetto del secondo stralcio. Tra qualche mese tutta l’area dell’ambulatorio di Bannia, operativo dallo scorso settembre, sarà così riqualificata e pienamente fruibile dalla cittadinanza”.