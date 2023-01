Inaugurato un nuovo defibrillatore a Monfalcone: è il quindicesimo

Inaugurato un nuovo defibrillatore a Monfalcone.

Il quindicesimo defibrillatore di Monfalcone ha preso posto fuori dalla parrocchia di San Giuseppe, vicino alla scuola e alla chiesa, a disposizione del rione Isonzo. Il nuovo defibrillatore è frutto del dono delle signore Patrizia e Michela Boato, che hanno deciso di metterlo a disposizione della Comunità in ricordo dei loro genitori Luisa e Franco.

Ogni anno in Italia si registrano 160.000 infarti e sono 40.000 i decessi per arresto cardiaco prima dell’arrivo in ospedale. “L’obiettivo è dotare il territorio di defibrillatori, in modo da rendere la prevenzione la nostra arma primaria. L’utilizzo di questo strumento in caso di emergenza può salvare delle vite. Ringrazio a nome di tutta la Città la famiglia Boato”, ha commentato il sindaco Anna Maria Cisint in occasione dell’inaugurazione.

L’ubicazione – la parete esterna della parrocchia, sopra le scale d’ingresso – “è perfetta: si tratta di una zona frequentata sia da bambini che da genitori grazie alla vicinanza delle scuole, nonché da persone anziane. In più è vicina alla zona sportiva della parrocchia, che diventerà sempre più dotata dal punto di vista dell’esercizio disiavo a servizio delle scuole. Speriamo non debba mai servire ma un ‘piccolo grande accorgimento’ come questo può davvero fare la differenza”, ha concluso Cisint.