Quest’estate, la Polfer Fvg ha controllato oltre 31 mila persone

Un’estate densa di attività, per la Polfer Fvg: dallo scorso giugno alla prima settimana di settembre, sono state impiegate 2.383 pattuglie in stazione ed a bordo treno per vegliare sulla sicurezza dei viaggiatori. Sono stati presenziati 659 treni e sottoposti a controllo 1.246 veicoli negli ambiti di competenza. Nel complesso, sono state controllate 30.710 persone, 7 arrestati e 72 indagati, nonché elevate 68 contravvenzioni per diverse tipologie di violazioni amministrative.

In un periodo che ha registrato un notevole aumento dei flussi turistici ripresi dopo le scorse estati caratterizzate dalla fase acuta della pandemia, oltre ai consueti controlli, la Polfer FVg è stata anche impegnata in giornate di controlli straordinari, disposte dal Servizio Polizia ferroviaria su tutto il territorio nazionale: 4 operazioni “Oro Rosso” (mirate al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario), 4 “Rail Safe Day” (finalizzate ad individuare e contrastare comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza della circolazione dei treni e degli utenti) e 3 “Stazioni Sicure” (mirate ad incrementare il livello di sicurezza negli scali con controlli straordinari per incrementare il livello di sicurezza nelle stazioni).

A giugno, c’è stata anche un’operazione “Rail Action Day”, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni criminosi maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario a cui partecipano, nell’ambito dell’Associazione Railpol, le Polizie ferroviarie dei trasporti dei maggiori Paesi europei, per condurre un’azione coordinata a livello internazionale che garantisca la sicurezza del trasporto ferroviario.

Sono proseguiti i controlli sul valico confinario di Tarvisio, svolti in collaborazione con le forze di Polizia austriache e volti a monitorare la situazione a bordo dei treni internazionali i cui transiti proseguono regolarmente nel rispetto della normativa anticovid.

L’intensificazione dell’attività all’interno dei plessi ferroviari, sui treni e lungo la linea ferroviaria ha così permesso alla Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia di garantire un ottimo livello di sicurezza ai viaggiatori per tutto il periodo estivo.

A ciò si aggiunge l’oneroso impegno del personale in conseguenza dei gravi incendi che si sono sviluppati lungo la linea ferroviaria nel tratto compreso tra le stazioni di Duino-Aurisina e Monfalcone. In tali circostanze gli operatori Polfer hanno prestato assistenza ai viaggiatori soprattutto nelle fasi iniziali di sviluppo dell’evento con i treni fermi nelle stazioni in attesa del trasbordo sugli autobus sostitutivi.