Primo giorno di scuola, due ragazzi segnalati per detenzione di droga

Nel primo giorno di scuola, la Polizia di Stato di Pordenone ha messo in campo un’operazione contro lo spaccio di droga tra gli studenti.

Stamattina, infatti, la Polizia di Stato, con l’impiego di pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso – “Squadra Volante” e della Polizia Locale del Comune di Pordenone, con l’ausilio di due unità cinofile “Antidroga” delle Polizie Locali dei Comuni di Caorle e San Michele al Tagliamento, ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio.

Il servizio coordinato dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pordenone è stato effettuato per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare in prossimità dei plessi scolastici e della Stazione Autocorriere di Pordenone.

Presso l’autostazione sono stati stato rinvenuti , grazie all’intervento delle unità cinofile della Polizia Locale, due involucri di carta, dei quali uno contente 0,6 grammi di “hashish“, mentre l’atro con solo residui di “eroina”.

Inoltre, 2 ragazzi, di cui uno minorenne, sono stati segnalati al Prefetto di Pordenone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale in quanto trovati in possesso di “spinelli”.