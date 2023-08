Ancora una caduta dall’alto, un ferito a Gonars

Una persona è stata soccorsa questo pomeriggio per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta caduta accidentale dall’alto, all’interno di una dimora privata nel territorio comunale di Gonars.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Palmanova e l’elisoccorso. Hanno attivato la forza pubblica e i vigili del fuoco.

La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in volo in condizioni piuttosto serie ma stabile e cosciente all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Altri due incidenti in Friuli.

Si segnalano due incidenti stradali con conseguenze sanitarie non gravi per le persone coinvolte.

Il primo a Pagnacco dove si è verificato un tamponamento tra due vetture. Il secondo a Tarcento lungo la viabilità che conduce in Alta Val Torre, all’altezza delle cascate, con il coinvolgimento di una persona in motocicletta. Sul posto è stata inviata l’ambulanza da Tarcento, e il ferito è stato trasportato in ospedale in condizioni non gravi.