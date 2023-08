Da Coccau alla Sicilia: viaggio da 2mila chilometri a bordo della mitica Ape Piaggio

L’avventura in Ape Piaggio.

Quattro audaci avventurieri, uniti dalla passione per l’iconica Ape Piaggio 50, si sono messi in viaggio da Coccau, il punto più a nord-est d’Italia, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere Pachino in Sicilia, uno dei punti più a sud-est della d’Italia. Fabiano Cesarini di Castions di Strada, Erika Zamberlan di Portogruaro, Lorenzo Iob di Rivignano-Teor e Riccardo Battistoni di Colloredo di Prato sono membri dell’Ape Fans Club Pantianicco, e la loro avventura è una testimonianza di audacia, passione e spirito avventuroso.

Partiti da Coccau, i quattro coraggiosi piloti stanno affrontando un viaggio di circa duemila chilometri a bordo delle loro amate Ape50. Nonostante la sfida, sono mossi dalla passione per queste particolari tre ruote e la determinazione di raggiungere la lontana destinazione entro sabato.

Tuttavia, il viaggio non è privo di sfide. Le Ape50 sono veicoli dal design semplice e compatto, ma non senza le loro limitazioni. I motori che hanno superato i vent’anni possono soffrire lungo un viaggio così impegnativo, specialmente mentre cercano di mantenere un ritmo di 250-300 chilometri al giorno. La prima tappa ha già presentato problemi, con il mezzo di Erika che ha avuto difficoltà alla carburazione. Nonostante l’impasse, Erika ha deciso di non rischiare e farà del suo meglio per raggiungere il gruppo appena possibile.

Il viaggio si prospetta affascinante e avvincente, con tappe imprevedibili e avventure che si snodano lungo la penisola. Oltre all’amore per l’Ape50, le ragioni logistiche giocano un ruolo importante nella scelta di questo veicolo unico. Con un pianale che consente di trasportare oggetti essenziali come l’olio per la miscela e le tende per campeggi, i quattro sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida che la strada possa presentare.