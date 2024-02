Cade e scivola per 50 metri vicino alla cima del Monte Amariana

L’uomo fortunatamente non ha riportato gravi traumi.

Tra le 15 e le 16 circa la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza, all’elisoccorso e all’ambulanza, è stata allertata dalla Sores su chiamata di un escursionista che si è procurato alcuni traumi cadendo nei pressi della cima del Monte Amariana.

La stazione era pronta a intervenire in piazzola, ma non è stato necessario coinvolgerla dal momento che l’operazione è stata portata a termine dall’elisoccorso regionale. L’escursionista, un 58enne residente in Alto Friuli, stava per raggiungere la cima del monte – era salito da Moggessa in traversata lungo il versante settentrionale – e si trovava nei pressi della sella ad una quota di circa 1800 metri quando è scivolato per una cinquantina di metri procurandosi alcune contusioni.

L’equipe dell’elisoccorso lo ha avvistato in sorvolo già in piedi e in movimento (cercava di portarsi spontaneamente in un punto più visibile e comodo per il recupero, ha riferito) e ha optato per una calata del tecnico di elisoccorso tramite verricellata di circa quaranta metri nei pressi della cima. Per recuperare il ferito a bordo si è potuto operare con il triangolo di evacuazione. Una volta in elibase l’uomo è stato consegnato all’ambulanza diretta a Tolmezzo: non presenta comunque traumi gravi.