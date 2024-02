Incidente a Udine, scontro tra tre auto lungo la tangenziale

Incidente questo pomeriggio lungo la tangenziale di Udine. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate 3 auto e cinque persone sono state prese in carico dal personale dell’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Udine. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite e, dopo il controllo sul posto, tutti hanno rifiutano il trasporto in ospedale. Attivate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Caduta in bici in viale Diacono.

Piccolo incidente anche in viale Diacono dove una persona è caduta da una bicicletta ed è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Anche in questo caso a rimediato solo lievi ferite