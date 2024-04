Il cane è stato soccorso dai vigili del fuoco.

Alle ore 9.45 circa di oggi, 16 aprile 2024, una squadra dei Vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta in via San Giorgio ad Aviano per soccorrere un cane che, scappato dal padrone, è corso in strada dove è stato investito da un’auto, rimanendo incastrato nella mascherina anteriore del veicolo.

I Vigili del fuoco utilizzando il divaricatore idraulico hanno allargato la mascherina riuscendo a liberare Oscar, un cane di 16 anni, che poi è stato preso in carico, in discrete condizioni di salute, dal personale sanitario dell’ambulanza veterinaria presente sul posto. L’intervento si è concluso alle ore 10.20 circa. Sul posto anche la Polizia Locale.