Ondata di maltempo: rovesci, grandinate e neve sull’Alto Friuli

Ondata di maltempo sull’Alto Friuli.

Questa pomeriggio, un’onda di maltempo si è abbattuta sull’Alto Friuli, portando con sé rovesci intensi accompagnati da grandine e neve. Chicchi di grandine a Venzone, Paularo, e Sauris, mentre a Tarvisio e Sappada la grandine si è mescolata con la neve. Rovesci e grandinate si segnalano anche nel pordenonese, nella zona di Maniago e Meduno

In Friuli Venezia Giulia si registrano anche forti raffiche di vento per il passaggio di un fronte freddo proveniente da nord-ovest sulla pianura, sulla pedemontana e sulla fascia lagunare. A Trieste, in particolare, soffierà la Bora, con venti anche di forte intensità. La situazione comunque dovrebbe migliorare a partire da questa sera.