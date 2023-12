Cartellone imbrattato con una scritta omofoba: “Ti sta bene”

Imbrattato il cartellone della campagna “facciamo rumore” a Pordenone.

A Pordenone uno dei cartelloni della campagna “facciamo rumore” affisso in via San Quirino, è stato imbrattato con la scritta “Ti sta bene”.

“Questa è la risposta che viene data alle persone LGBTQIA+ del Friuli Venezia Giulia che si sono esposte per denunciare le discriminazioni, gli abusi e le violenze che hanno subito e continuano a subire – commenta il presidente di Arcigay Friuli Luca Vida – . E come se non bastasse è ancora più preoccupante il silenzio dell’amministrazione comunale. Non ci fermeremo. La campagna che è stata lanciata da Arcigay Friuli, nell’ambito del progetto di accoglienza Villa CARRA, l’11 Ottobre in tutte e quattro le città ex capoluogo di provincia, rappresenta l’impegno costante e instancabile sul nostro territorio”.

“Facciamo rumore lo abbiamo sentito dire decine di volte in questi giorni in contesti diversi, tutti legati dalla necessità di non accompagnare più omissione e omertà agli episodi di violenza. L’amministrazione condanni il gesto con fermezza. La violenza di genere e l’omolesbobitrasbifobia hanno la stessa matrice”, conclude il presidente Vida.