Centrato il 6 dei record al Superenalotto, la fortuna bacia il Friuli

Oltre 37 milioni vinti in Friuli Venezia Giulia grazie al Superenalotto.

Sono oltre 37 i milioni di euro che arrivano in Friuli Venezia Giulia grazie alle nove quote del sistema nazionale che ha centrato la combinazione del Superenalotto per una vincita totale di oltre 371 milioni di euro.

Sono in tutto 90 i fortunati in tutta Italia che hanno partecipato al sistema che, scommettendo 5 euro, si portano a casa 4.123.704 euro ciascuno. Sei le quote giocate in provincia di Udine: 5 alla ricevitoria Alla Terrazza di Codroipo e una nella tabaccheria Corbo Bressani Mara ad Attimis. Altre due quote invece sono state giocate a Cormons nella tabaccheria Fumi & Profumi e infine una a Trieste da Alba Chiara.

Con nove quote il Fvg si piazza al secondo posto, dietro solo alla Campania che con 14 quote si porta a casa oltre 56 milioni di euro. Al pari del Fvg Sicilia e Calabria mentre si fermano a quota 7 Lazio, Lombardia, Marche e Puglia. Premiate anche Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna con 4 quote a testa. Tre quote sono state vinte in Toscana mentre Veneto e Abruzzo si fermano a due. Una sola, infine, pr Tretino Alto Adige e Umbria.