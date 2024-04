Spaccano il finestrino dell’auto parcheggiata e rubano il portafoglio

Il furto a Colloredo di Prato.

Sfondano il vetro dell’auto e rubano il portafoglio. Ladri in azione ieri pomeriggio a Colloredo di Prato dove hanno preso di mira un’auto parcheggiata in via di sotto.

Il malcapitato, era nel giardino di casa a parlare con un amico e tutto è avvenuto nel giro di soli dieci minuti.I ladri, approfittando di un momento di distrazione, hanno agito con prontezza, rompendo il vetro dell’auto e impossessandosi del portafoglio.

Il malcapitato, ha voluto condividere la sua esperienza come monito per gli altri residenti ricordando di di rimanere sempre all’erta. Poi ha invitato chiunque potesse trovare il portafoglio gettato in un cassonetto o in un altro luogo a contattarlo, nella speranza di recuperare almeno i documenti smarriti.