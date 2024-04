Come funziona e come difendersi da “Topolino”.

Si chiama Topolino Decoder, ma anche se il nome e la sua forma ricordano il celebre personaggio Disney, purtroppo in questo caso non ha nulla di simpatico. Si tratta di un attrezzo sempre più utilizzato dai ladri per entrare negli appartamenti. Pensato infatti come un’attrezzo da fabbri, consente di aprire le serrature con cilindro europeo in pochi secondi, senza lasciare alcun segno.

L’ultimo sequestro di Topolino è avvenuto a Roma durante una perquisizione nell’appartamento di una banda di ladri georgiani. E’ allarme in tutta per il crescente utilizzo di Topolino. Commerciato su internet e proveniente dalla Bulgaria a prezzi che oscillano tra i 350 e i 450 euro, il Topolino Decoder è presentato come uno strumento per fabbri quando si dimenticano o si perdono le chiavi. In poco tempo però è diventato un oggetto molto amato anche dai ladri di appartamento. La sua capacità di aprire porte con serratura europea in silenzio e rapidamente, senza attirare l’attenzione, lo rende un alleato potente per i malintenzionati.

Ma come difendersi da questa minaccia? Le serrature possono essere rafforzate con l‘installazione di placche di sicurezza, disponibili a partire da circa 200 euro. Queste placche creano un’ulteriore barriera di protezione contro gli attacchi dei ladri, rendendo più difficile l’accesso al cilindro della serratura. Inoltre, l’installazione di un sistema di antifurto può aggiungere un ulteriore sicurezza, dissuadendo i criminali e proteggendo la casa.