Inciampa e cade dal tetto per 4 metri: ferito un operaio

Incidente sul lavoro ieri all’azienda Gervasoni di Pavia di Udine. Un operaio, impegnato in lavori di impermeabilizzazione sul tetto dell’area showroom, è caduto da un’altezza di circa quattro metri.

Verso mezzogiorno, la Sala operativa regionale per l’emergenza sanitaria ha ricevuto la richiesta di soccorso per una persona caduta da un lucernaio. Immediatamente sono state inviate un’ambulanza e un elicottero sanitario. Fortunatamente, al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato il lavoratore, un cittadino tunisino di 37 anni residente a Rivis di Sedegliano, cosciente anche se dolorante. È stato trasportato all’ospedale di Udine con l’elicottero in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Palmanova e il personale dell’Azienda sanitaria specializzato nella Sicurezza sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’accaduto l’operaio è inciampato in una sorta di staffa ed è precipitato, fortunatamente indossando il casco e l’imbragatura. Dopo la caduta è rimasto cosciente.