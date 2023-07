Il provvedimento di chiusura per la discoteca di Lignano.

Il Questore di Udine ha disposto d’urgenza la chiusura per dieci giorni con della discoteca Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro. Il provvedimento è stato notificato ieri al gestore, a seguito dei disordini che vi sono avvenuti la notte di sabato 16 luglio e che hanno coinvolto vari giovani avventori del locale, che da questa questa estate era diventato la nuova casa del Kursaal

In particolare, quella note era pervenuta alla sala operativa delle Forze dell’Ordine una richiesta di aiuto da parte di alcuni ragazzi che, a bordo di una autovettura, stavano scappando, lungo le vie di Lignano, da due auto, con un gruppo di altri giovani, con i quali poco prima era sorta una violenta diatriba, passata alle vie di fatto, nella discoteca e nel relativo parcheggio, da cui era cominciato l’inseguimento tra auto.

L’inseguimento tra le vie di Lignano.

Il personale della Polizia di Stato del Posto Temporaneo di Polizia di Lignano Sabbiadoro ha rintracciato quindi l’auto inseguita, che si era rifugiata nelle vicinanze di un altro locale pubblico per carcare aiuto, mente gli inseguitori sono riusciti a fuggire, non prima di aver tentato di fermarla a più riprese con manovre pericolose ed azzardate, rischiando di coinvolgere anche gli ignari passanti.

La lite nella discoteca.

E emerso che nella predetta discoteca era sorto, per futili motivi, un parapiglia con spinte e pugni tra due gruppi di avventori, proseguito poi nel parcheggio della discoteca, sino al tentativo di fuga ed al pericoloso inseguimento tra le auto. Secondo la ricostruzione gli addetti alla sicurezza o altro incaricato non avevano dato alcuna notizia alle Forze dell’Ordine, che peraltro con alcuni equipaggi stavano pattugliando le vie di Lignano, non permettendo così un tempestivo intervento, che sicuramente avrebbe scongiurato le ulteriori violenze e quel rischioso inseguimento tra avventori del locale.

Alcuni dei giovani coinvolti nei tafferugli hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari, con prognosi fortunatamente limitate a pochi giorni, presentando poi denuncia per l’aggressione asseritamente subita, tanto che su tali fatti sono in corso indagini di polizia giudiziaria. Solo per puro caso, pensando solo al rischio corso durante il folle inseguimento tra auto lungo le vie di Lignano, non si sono registrate conseguenze ben più gravi per le persone e le cose.

La Questura è dovuta quindi intervenire con la massima urgenza, imponendo la temporanea chiusura del locale ritenuto insicuro, temendo, in particolare, il ripetersi di fatti analoghi anche a breve, già nel corso del prossimo fine settimana.