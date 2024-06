L’acquisto del ponte idraulico non è andato a buon fine.

Ha acquistato un ponte sollevatore idraulico per auto, lo ha pagato, ma non l’ha mai ricevuto: per questo, un uomo di 59 anni si è rivolto ai carabinieri di San Leonardo, denunciando una truffa ai suoi danni. Stando a quanto riportato dall’uomo, la compravendita (con un privato) è avvenuta a marzo, ma dell’attrezzatura non si è vista nemmeno l’ombra. Il danno è di circa 1.500 euro.