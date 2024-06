L’allenamento si fa tra i filari di viti: in Fvg nasce la palestra in vigna

La palestra in vigna tra i filari di Borgo Conventi.

Allenarsi all’aria aperta, con lo sguardo che si perde nel paesaggio, tra i filari della vite: nel Collio Goriziano è nata una nuova iniziativa, la palestra in vigna, che consente di fare sport in un contesto davvero singolare.

L’idea è della storica tenuta Borgo Conventi, fondata da Gianni Vescovo e, dal 2019, guidata dalla famiglia Moretti Polegato che ha voluto, con questo progetto, unire sostenibilità e valorizzazione del patrimonio naturale.

La palestra in vigna, prima del genere in Friuli Venezia Giulia, offre alla comunità e ai visitatori un percorso libero e gratuito per correre, allenarsi o passeggiare immersi nella natura, tra i filari dei vigneti del Collio e dell’Isonzo. All’ingresso della tenuta è stata allestita un’area cardio-isotonica dotata di quattro attrezzi innovativi che accoglie chi desidera allenarsi funzionalmente. Lungo il viale che conduce alla cantina, cartelli dettagliati suggeriscono esercizi da svolgere a corpo libero o di corsa.

Il progetto punta a trasformare i vigneti in spazi di relazione e incontro salutari, in armonia con la natura, vista anche l’agricoltura sostenibile e a basso impatto ambientale portata avanti dalla tenuta. Ogni sabato, inoltre, dalle 10 alle 12, la biologa nutrizionista e personal trainer Federica Ursic sarà presente per insegnare esercizi e tecniche di allenamento. E, a conclusione dello sforzo fisico, si possono anche assaggiare i vini della cantina. L’accesso alla “Palestra in vigna” è situato in via Contessa Beretta, a Farra d’Isonzo.