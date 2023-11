Cortomontagna: ecco quali sono i vincitori e i premiati

Le premiazioni di Cortomontagna.

Si chiude sabato a Tolmezzo Cortomontagna, il concorso per cortometraggi dedicati alle terre alte che propone uno sguardo su paesaggi e culture delle montagne di tutto il mondo: nella nona edizione sono stati oltre 800 i film di provenienza internazionale iscritti,144 i selezionati e 31 i finalisti.

Premiate dalla giuria, presieduta dal direttore della fotografia Dante Spinotti, soprattutto storie di alpinismo con “Pionieri” di Alessandro Beltrame (Italia 2023), “Náttúrubönd” di Sven Peetoom, Grìma Irmudóttir e Jonathan Damborg (Islanda 2023) e “Aiguille du Midi Operation: Electric Avenue” di Georgi Kerezov e Stoil Dimitrov (Bulgaria 2023), vincitori a pari merito.

Menzione speciale a “Wolayersee” di Luca Fornasiero (Italia 2023), “Inussuk” di Marcin Tomaszewski (Polonia 2023), “Blindfolded” di Caterina Cozzio (Italia 2023) e “Nature’s Child” di Edinho Santos (Brasile 2023).

Sabato 2 dicembre, alle ore 17, al Teatro Candoni di Tolmezzo si terrà la premiazione presentata dalla giornalista Francesca Spangaro. Un appuntamento aperto a tutti, con la proiezione dei cortometraggi e gli interventi dei registi in dialogo con i giurati.

Per “Pionieri” saranno ospiti in sala l’ideatore Teddy Soppelsa e il protagonista Peter Moser che, ispirandosi ai pionieri dell’alpinismo, ha concatenato in un solo giorno sei delle principali cime delle Pale di San Martino, percorrendo le vie storiche dei primi salitori.

Ma quest’anno Cortomontagna va oltre. Durante l’incontro verrà lanciato un progetto collettivo da realizzare nel 2024, partendo con una raccolta di clip girate nella montagna friulana da tutti gli appassionati che aderiranno all’iniziativa.