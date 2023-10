Doppio incidente a Codroipo, due donne ferite

Due incidenti questa mattina a Codroipo.

Due persone sono state soccorse per due distinti incidenti stradali che si sono verificati nel territorio comunale di Codroipo.

Una donna è rimasta ferita a seguito di un incidente che ha coinvolto una moto e una auto in via Cavalcavia, all’altezza del civico 40 indicativamente. Nella stessa zona della cittadina, una persona è caduta con la bicicletta, apparentemente in maniera autonoma.

Entrambe le donne sono state soccorse dall’equipaggio di un’ambulanza che le ha trasportate all’ospedale di San Daniele del Friuli, entrambe con ferite non gravi.