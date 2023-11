Esplosione a Pordenone, scoppia una bombola del gas: 4 i feriti

Esplosione questa mattina a Pordenone.

Esplosione questa mattina, a Rorai Grande di Pordenone. E’ accaduto intorno alle 8 in via Planton quando lo scoppio di una bombola del gas, ha causato il ferimento di quattro persone.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori con l’elicottero del servizio medico d’emergenza 118. Al momento, le informazioni disponibili sono limitate, ma si sa che tre persone sono rimaste ferite a causa di questa esplosione.

Sul posto anche squadre del comando Vigili del fuoco di Pordenone, supportate dalla squadra del distaccamento di Sacile Al momento sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza dell’abitazione e di tutta l’area interessata dall’esplosione. In fase di accertamento le cause dell’evento che sembrerebbe riconducibile ad una perdita di gas. Oltre ai Vigili del fuoco e al personale sanitario, sono presenti anche i carabinieri.