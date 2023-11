Le indagini sulla morte di Giuseppe de Paoli.

Multati perché avrebbero autorizzato un’attività in una zona pericolosa. Continuano le indagini sul la morte di Giuseppe De Paoli, caposquadra della Protezione Civile locale, avvenuta durante un’operazione di rimozione di alberi caduti a seguito del maltempo nella zona di Pozzis.

Una sanzione di 5.600 euro è stata prescritta in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti del sindaco di Preone, Andrea Martinis, indagato per omicidio colposo in qualità di responsabile del gruppo comunale della Protezione Civile. , mentre al coordinatore del gruppo della Protezione Civile, Renato Valent, è stata inflitta una multa di 1.800 euro.

La questione al centro dell’indagine sembra ruotare attorno all’autorizzazione data dal sindaco per l’operato dei volontari in un’area ritenuta pericolosa, soprattutto dopo il maltempo. Martinis difende l’autorizzazione sostenendo che l’attività dei volontari era una normale azione di prevenzione, in quanto dovevano controllare se la strada dovesse essere pulita in vista di una manifestazione, un compito rientrante nelle competenze della Protezione Civile.