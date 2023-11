I controlli nella stazione di Pordenone.

Nella mattinata del 9 novembre 2023, a Pordenone è stato effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività ha visto l’impiego di personale qualificato appartenente alla Polizia di Stato, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – “Squadra Volante”, la Polizia Ferroviaria di Pordenone, due unità cinofile di Padova ed il Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” di Padova.

Durante il controllo, che ha interessato la Stazione Ferroviaria di Pordenone ed il Piazzale delle corriere adiacente, Parco Querini e Largo San Giorgio, un giovane diciassettenne è stato sanzionato ai sensi per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale in quanto trovato in possesso di complessivi grammi 1,66 di hashish.