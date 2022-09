Falsifica il ticket, denunciato un 21enne a Udine

Ha parcheggiato la sua auto a Udine con un ticket falso, ma è stato beccato e denunciato.

Mercoledì pomeriggio la Polizia Locale di Udine ha infatti deferito all’Autorità Giudiziaria un ventunenne residente nell’hinterland udinese per il reato di falsità materiale: aveva esposto sul parabrezza del veicolo, in sosta in piazza I Maggio, un ticket generato mediante l’utilizzo di strumenti informatici.

Dopo aver perquisito l’auto, gli agenti hanno trovato altri tre ticket analoghi, uno presumibilmente già utilizzato nei giorni precedenti e due predisposti per un presunto utilizzo futuro per evitare eventuali controlli da parte del personale del Sistema Sosta e Mobilità che gestisce le aree di sosta a pagamento. I ticket sono stati sequestrati e il ragazzo è stato sanzionato anche in via amministrativa per aver sostato senza effettuare il pagamento della relativa tariffa.