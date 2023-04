Ferito ad una gamba mentre taglia gli alberi con la motosega: 48enne in ospedale

L’uomo stava tagliando alcune piante con la motosega.

Un uomo di 48 anni di età è rimasto ferito ad una gamba mentre stava tagliando alcune piante con una motosega. E’ successo questo pomeriggio in località Devetachi, in una zona boschiva, nel territorio comunale di Doberdò del Lago, al confine con il territorio del Comune di Savogna d’Isonzo – località San Michele del carso.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gorizia che ha preso in carico l’uomo, poi trasportato (stabile, non grave), per tutte le cure del caso, all’ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia.