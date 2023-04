Giacomo Poretti e la Carnia.

Giacomo Poretti innamorato della Carnia. L’attore del famoso trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”, che la settimana scorsa di trovava in Friuli per portare il suo spettacolo Funeral Home, ha trovato il tempo per ammirare e condividere con i suoi fans i paesaggi di Lauco.

“Siamo in Carnia, sopra Tolmezzo, a Lauco, un posto meraviglioso. Paesaggio incredibile, ma fa un freddo che mi si stanno gelando i marr..”, ha detto Giacomo in un video postato sui social.

Il video.