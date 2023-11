Forte odore di gas nella palazzina, evacuato lo stabile

L’intervento dei vigili del fuoco.

Qualche minuto dopo le 14 di oggi, 8 novembre 2023, la sala operativa del comando Vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto una segnalazione per forte odore di gas in una palazzina sita in Via Morelli a Gorizia. Immediatamente è stata inviata sul luogo della segnalazione una squadra della sede centrale supportata da un’autopompa e dal funzionario di guardia del comando isontino.

Arrivati sul posto, i Vigili del fuoco hanno eseguito alcune misurazioni strumentali per determinare la concentrazione di gas presente nella palazzina e una volta visionati i valori hanno deciso di far evacuare, a scopo precauzionale, l’intero stabile e alcune attività adiacenti. Successivamente ispezionando alcuni alloggi hanno riscontrato che la perdita di gas era causata da un rubinetto del gas di un fornello lasciato involontariamente aperto.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad eliminare la fuoriuscita di gas e ad areare tutti i locali dello stabile, una volta ripristinate le condizioni di sicurezza tutte le persone che erano state temporaneamente evacuate hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni. Sul posto anche la Polizia di Stato e tecnici dell’azienda distributrice del gas.