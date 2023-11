La Festa dell’Agricoltura arriva nelle dimore storiche del Friuli

La Festa dell’Agricoltura nelle Dimore Storiche.

Seconda edizione per la “Coltiviamo la Cultura: Festa dell’Agricoltura nelle Dimore Storiche”, l’evento nazionale promosso dai gruppi giovani di Adsi (Associazione Dimore Storiche Italiane) e Confagricoltura Anga.

Appuntamento domenica 12 novembre nelle Dimore Storiche che apriranno le loro porte per accogliere e celebrare le aziende agricole del territorio, creando così un connubio straordinario tra cultura e agricoltura: la Festa diventa così un’occasione unica di connessione tra il ricco patrimonio storico e le eccellenze agricole locali.

Le dimore storiche in Friuli.

In Friuli Venezia Giulia sono quattro le dimore che partecipano alla manifestazione: Villa Pace a Tapogliano, Casa Foffani a Trivignano Udinese, Villa del Torso Paulone a Brazzacco e Villa Vitas a Strassoldo. I prodotti in esposizione saranno molti e per tutti i gusti come olio, vino, ortaggi, formaggi e latticini, pesce, funghi, cereali e farine.

Scopo della manifestazione è dunque quello di porre l’attenzione sullo stretto legame tra il mondo agricolo e quello delle dimore storiche, mostrando a cittadini e istituzioni l’importanza di questo connubio che è identificativo del nostro Paese. Esaltare il legame indissolubile tra cibo e territorio è quindi l’obiettivo della Festa dell’Agricoltura.

Villa Pace, via XXIV Maggio, 1, 33040 Tapogliano UD

Casa Foffani, piazza Giulia, 13, 33050 Clauiano UD

Villa Del Torso Paulone, Str. del Bosco, 16, 33030 Brazzacco UD

Villa Vitas, Via San Marco, 5 loc, 33052 Strassoldo UD