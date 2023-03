Forzano il posto di blocco e si danno alla fuga, arrestato un giovane

Nell’auto rinvenuti anche vari arnesi da scasso.

Hanno forzato il posto di blocco dei carabinieri e si sono dati alla fuga. E’ successo ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Cervignano del Friuli quando i due, a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio hanno ignorato l’alt dei carabinieri e hanno tentato di scappare.

Raggiunto il veicolo, i carabinieri di Gradisca d’Isonzo e del Nucleo Radiomobile di Udine sono riusciti a bloccare uno dei due, un cittadino georgiano di 33 anni, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il secondo uomo è riuscito a far perdere le sue tracce a piedi. Nell’auto i militari hanno rivenuto vari arnesi da scasso, oltre alla somma di 990 euro in contanti.