La donna è rimasta ferita alle gambe dallo scoppio della stufa.

Una donna di 50 anni di età è stata soccorsa questo pomeriggio dopo lo scoppio di una stufa, in borgo Romaniz, nel territorio del comune di Meduno.

È scattata subito una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112 e gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Spilimbergo e l’elisoccorso.

La donna è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata con ferite non gravi (codice verde), in ambulanza, all’ospedale di Spilimbergo. Ha riportato ustioni non gravi agli arti inferiori.

Attivati per quanto di competenza e i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Informate/attivate le forze dell’ordine (Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo).