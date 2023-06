Fratelli accoltellati a Lignano Sabbiadoro, fermato un 28enne

Il 28enne è accusato di aver accoltellato 2 fratelli a Lignano.

E’ stato fermato nel tardo pomeriggio di ieri a Fossalta di Portogruaro il 28enne di Azzano Decimo, ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto qualche ora prima a Lignano Sabbiadoro. Il giovane è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate.

Tutto si è verificato intorno alle 13, in viale Venezia, quando i due fratelli albanesi, di 29 e 27 anni, residenti a Fiume Veneto, hanno incrociato un terzo giovane. In circostanze ancora non chiare, il giovane ha estratto un coltello e ha colpito i fratelli con due fendenti, ferendo il maggiore all’addome e il minore alla testa.

Le vittime sono state immediatamente soccorse: il fratello maggiore è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine, dove si trova attualmente ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il fratello minore, invece, ha riportato una lesione alla testa, che è stata curata presso il pronto soccorso di Lignano.

Gli investigatori hanno iniziato a raccogliere i primi elementi per cercare di comprendere le cause della lite e dell’aggressione. Al momento, sembra che ci possano essere vecchie ruggini o dissapori tra i tre giovani, ma l’intera vicenda deve essere ancora approfondita per ottenere una chiara comprensione dei motivi che hanno portato all’aggressione. A segnalare lo scontro sono stati i passanti con una chiamata al 112. L’intervento delle forze dell’ordine è stato rapido e ha quindi portato all’identificazione del presunto aggressore nella località di Fossalta di Portogruaro.