Condotta rotta durante lo scavo, fuga di gas a Codroipo

Fuga di gas nella tarda mattinata di oggi a Codroipo.

Alle 11.50 di oggi il comando dei Vigili del fuoco di Udine ha ricevuto una chiamata per una sospetta fuga di gas nei pressi di un ex locale di pubblico spettacolo in Viale Venezia a Codroipo.

L’operatore di sala operativa della sede centrale di Udine ha immediatamente inviato sul luogo segnalato la squadra del distaccamento vigili del fuoco di Codroipo che, una volta giunta sul posto, ha riscontrato che durante uno scavo era stato tranciato un tubo di una condotta a media pressione di gas metano. I Vigili del fuoco codroipesi hanno immediatamente iniziato le operazioni di messa in sicurezza, interdicendo la zona a rischio e abbattendo la nuvola di gas, che si stava formando, utilizzando getti di acqua nebulizzata.

Per tali operazioni sono giunte in rinforzo ai vigili del fuoco presenti un’ulteriore squadra del distaccamento di Codroipo e una squadra più un’autobotte dal distaccamento Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento. L’intervento si è concluso dopo che i tecnici dell’azienda di distribuzione del gas hanno eliminato la perdita inserendo una valvola a monte della rottura della condotta. Sul posto anche la Polizia Locale.

Il video.